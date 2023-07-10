「2023台灣設計展」今年10月6日至10月22日在新北市登場，串聯經濟部工業局和新北市府資源，盼提升全民設計美學認知，展現國內外設計成果，活動主視覺邀請知名團隊「叁式Ultra Combos」操刀，展覽主題為「Ｏ起來」（唸：圈起來），盼藝術能量擴散全市29區，發掘百工百業潛藏能量。

新北市文化局指出，台灣設計展首度在鶯歌展出，以美術館為核心擴散，「Ｏ起來」象徵從人出發，以「Ｏ」作為這座城市的核心意象，過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵的「Ｏ」，藉由設計梳理和深入在地，挖掘新北能量。

文化局表示，「叁式Ultra Combos」藝術總監何庭安與設計團隊認為，新北是眾人之城，不會只有一種面貌或聲音，而是眾人之聲混音而成的MIXTAPE，為了呈現新北混音專輯，同時呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如同專輯唱片般的細碎反光，並以大量文字呈現新北的自然生態、人文風貌、百工百業，色彩規畫則以新北五條美學廊帶代表色組成，呈現沒有限制、多元共融的特色。

文化局表示，「三鶯文創整合計畫」是近年重要發展計畫，新美館預計8月完工，屆時將成為設計展主場地，希望透過設計能量呈現新北市文化治理的思維，發展城市美學及城市建設，成為未來城市的典範。