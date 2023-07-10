為鼓勵青年發揮社會影響力，桃園市青年事務局辦理第6屆「桃園時代青年行動家徵選計畫」，徵選有「ZERO」（Z淨零碳排、E環境復育、R地方創生、O原創精神）相關行動事蹟青年，也增加「企業解方」類別，邀請企業出題並透過青年創意提出解方。徵選計畫即日起至8月9日開放報名，總獎金達70萬元。

青年局長侯佳齡說，這次徵選以「ZERO」為議題主軸，分為「行動家」及「企業解方」2大類別。行動家類別尋找過去3年在該議題領域有實際行動的青年，例如「淨零碳排」行動家找尋的是日常生活進行有意識的減碳行為的青年；「環境復育」是加強人類生活環境及生態環境韌性的青年；「地方創生」是透過具體行動，對生態保育、自然能源、文化保存、城鄉差距、等相關社會問題，提出解決對策，進而帶動地方發展的青年；「原創精神」是關注社會多元族群及公共議題，且積極採取志願服務行動，對被關懷者具有顯著成效的青年。

此外，青年局為增加青年與企業深度交流機會，更設立「企業解方」類別，與樂檸漢堡、源鮮智慧農場」黑沃咖啡、林聰明沙鍋魚頭等知名企業攜手合作，針對「ZERO」領域進行出題，讓青年對企業在這些社會議題領域上，提出具體的解決方案及實施方式。

她也說，除徵選活動外，為擴大參選青年的社會影響力，安排入圍決選的青年行動家參與工作坊課程，「行動家」類別青年有業師輔導及交流，「企業解方」類別的青年能與出題的企業代表互動，由企業代表說明企業痛點及待優化的目標，並提供優化提案的建議及反饋。

第六屆桃園時代青年行動家徵選計畫即日起至8月9日開放報名，設籍、就學或就業於桃園市，年齡15歲至45歲青年個人或團體參加，號召青年用熱忱與行動帶發揮影響力，詳情可上桃園市青年事務局官網查詢。