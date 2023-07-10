新北烏來居民今天在信福路15.3K處潛水時，在石縫間發現1具遺體，經家屬檢視衣物，確認為6月初與友人相約泛舟的28歲林姓領隊，失蹤與尋獲處距離約300公尺，警消正嘗試拉出遺體。

警消調查，林姓、吳姓男子及趙姓女子6月4日相約到烏來區福山里南勢溪水域泛舟，3人各自操縱橡皮艇從福山一號橋下出發，沒多久，林男在信福路、福山15K處翻船落水後失蹤，附近釣魚民眾發現並報案。

警消指出，林男有穿著救生衣，警消派出多人在沿岸搜救，但除了找到林男的橡皮艇及救生衣，未發現林男的行蹤。

警消6月23日在信福路15.3K處發現1具遺骸，懷疑可能是林男，但由於當時下大雨、水流相當湍急，消防人員隨後撤離。

今天上午，福山當地居民潛水時，發現1具遺骸卡在信福路15.3K處、約4公尺深石縫間，居民取出衣物後，經家屬確認為林男所有，新北消防局已派遣67名警義消及重裝人員前往協助，目前嘗試脫困中。（編輯：張銘坤）1120710