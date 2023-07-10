9日由《美麗島電子報》董事長吳子嘉所舉辦的「董事長開講」粉絲見面會，民眾黨主席、總統參選人柯文哲也出席該場盛會，更強調「2024一定選到底」，柯文哲更曝光了未來他若是當選，行政院長將會由國會最大黨來推薦。對此，前立委林濁水10日就表示，「柯文哲恐怕還得進一步說明一下，不能隨便唬弄」，引發討論。

在9日的「董事長開講」粉絲見面會中，柯文哲表示，因為下屆民眾黨立委可能只會有十幾席，所以立法院藍綠白三黨不過半的機率很高，為了讓政局穩定，民眾黨不排除與藍綠兩黨合作，行政院長由國會最大黨來推薦。柯文哲也坦言，「一定是要這樣的，否則還是會發生倒閣，很麻煩」，而對於是否堅持參選2024到底，柯文哲最後也強調「民眾黨都已經提名我了，一定要選到底的」。

對於柯文哲表示，未來閣揆會由國會最大黨推薦，這樣才能維持政局穩定，林濁水10日就在臉書上指出，「這和陳水扁用唐飛，強調和國民黨無關大不相同，但也只是比較像聯合內閣而已」，林濁水更說，「聯合內閣以德國為例，還要先協商重大政策，才不致閣揆因重大政策被總統任意改變而不得不下台」，林濁水最後也強調，「做為選舉訴求，聯合的基本原則，柯文哲恐怕還得進一步說明一下，不能隨便唬弄」。