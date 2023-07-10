民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲，昨（9）日舉辦了粉絲見面會，吸引不少民眾參與。對此，前立委郭正亮注意到，整場見面會有前高雄市長韓國瑜造勢大會的影子，因為這些參加活動的民眾「相當專心且認真」，甚至還進入了準狂熱狀態，「那個狂熱程度大概僅次於韓粉」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》被問到「柯文哲的支持度會一直維持在第二嗎？」時指出，這要從支持侯友宜的動能這點來看，不過，目前看不出動能，且柯的40歲以下民眾支持度有下降的趨勢。

郭正亮接著說，柯文哲的《董事長開講》粉絲見面會直播，有近5萬人在線收看，相比之下，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在同節目的兩次見面會影片瀏覽次數，則分別為27萬次與20萬次，數量其實不高，因此他建議侯，在文宣上真的該加把勁。

郭正亮提到，他還觀察到昨天參與見面會的民眾，幾乎進入準狂熱的狀態、「那個狂熱程度大概僅次於韓粉」，郭指出，這些觀眾和韓粉一樣，在柯文哲說話時相當專心且認真，他們也一定會幫柯拉票。