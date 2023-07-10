有色狼！一名鄭姓男子去年在新北市搭乘公車，發現前面窗邊坐著女乘客，便把手從窗戶跟椅子的縫隙向前伸，藉機偷摸女乘客的胸部，嚇得對方通知司機報警處理。新北地院審結，依性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，鄭姓男子2022年9月20日下午間於新北市搭乘880號公車，發現前方靠窗座位坐著一名女子，便以右手穿過女乘客的座椅與窗戶間之空隙，觸摸女子的右側腋下靠近胸部處，女乘客當場發現，立刻告知司機報警處理，全案經由新北地檢署偵結起訴。

新北地院審理時，法官認為，鄭男坐在女乘客後方，伸出右手觸摸女乘客腋下之處，此位置並非他人可以隨意觸碰的地方，未經本人同意就觸摸在客觀上屬於偷襲的不當觸摸，確實屬於性騷擾。

法官表示，鄭男明顯欠缺尊重他人身體自主權的觀念，對社會治安造成不良危害，迄今也未與被害人道歉，兼衡鄭男先前才犯下相同罪行遭判刑等情狀，依犯性騷擾罪，處鄭男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。