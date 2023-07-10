台北科技大學資訊與財金管理系學生近日舉辦活動後，到市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」消費，由於白飯爭議留下負評，引發熱議，事後學生們到熱炒店道歉。不過當時留下負評的學生透露，根本沒有不等店家補飯，而是他們反應後店家回應「不會再補飯了」，更怒轟根本是被學校逼迫道歉！

當事學生分享事發過程。（翻攝自當事店家Google評論）

留下負評的同學補充，事實上他們根本沒有不等店家補飯，「我們已經提出飯不夠了，店家回應已經『不會再補飯了』」，接著店家就提議可以點炒飯或炒麵，「我覺得身為大人可以不用這樣欺負學生，真正的事實我相信老天都看在眼裡」。

該同學並透露，學生們遭受網路霸凌後，北科大根本沒有保護學生，「第一時間不是聽學生的解釋，而是逼迫我們去跟老闆道歉」，要求北科大出面說明，最後也感嘆「直到現在我還是不清楚，現在的社會為什麼可以黑白顛倒，對的事情可以被說得那麼錯，甚至是要面對這麼大的輿論壓力…」。

業者指出，當時學生們臨時電話告知總共約20人用餐，實際上則是30幾人，入座後菜都還沒出完就吃光了2鍋白飯，學生反映沒有白飯時，他們表示可以點炒麵，學生們卻不願意，業者強調，「白飯是拿來供應，不是吃到飽的，麻煩告知哪個學校，以後我不接」，同時也說明若客人預約時有說明需要多少飯量，他們都會預先準備，學生一行人吃了將近70人的飯量，「是您們真的讓我驚訝，又讓我準備時間不夠」。

對此，北科大資財營總召趙同學道歉並發表聲明，提到由於沒有事先預約，造成部分同學不快的用餐體驗，「這部份是我的過錯」，用餐後留下負評，雖然他認為用餐者有評論與發表的權利，但當下他的確不該隨同學們的情緒起舞，「我再次向店家致上十二萬分的歉意」，最後他向參加營隊的同學、家長們致歉，表示做了不好的示範。