三芝溫心天使徐莛凱與陳家卉夫妻（左1、左2）攜手服務中風臥床的高風險家庭。（三芝區公所提供）

感謝熱心公益及一線的服務人員，新北市副市長朱惕之今在跨局處會議中，代表市長侯友宜表揚40名有功人員，包含里長、志工、警消、老師、社工、護理師、訪視員和就服站輔導員等，三芝區79歲徐莛凱與73歲陳家卉是夫妻，兩人原經營自助餐，退休後攜手加入溫心天使行列，服務高風險家庭超過10年，今也獲表揚。

徐莛凱與陳家卉10年來服務的案家已數不清，曾有一名因腦中風住院生活陷困，家裡非常凌亂，夫妻倆動手協助整理，案家妻子疑有精神疾患，夫妻倆不僅耐心溝通，更幫忙案家女兒申請長照服務，輔以物資、送餐、定期關懷，使這個家庭獲得改善。

其他獲表揚的還有新店區頂城里長王明藤，17年來幫助許多老人、身障及原住民家庭，其中一對王姓夫妻高齡85歲，平常互相依靠，是典型的雙老家庭，王老太太因舊疾復發，需住院兩個月，龐大醫療費用壓得喘不過氣來，幸賴王里長親自跑醫院取得診斷證明，幫忙申請市民醫療補助，使兩老家庭獲得紓困。

文山社福中心社工廖珮宇協助小偉（化名）一家，小偉與妹妹均已年逾4歲，但仍在包尿布，整體發展嚴重落後，祖母又因老伴過世情緒低落，父親雖領有身障證明，但工作不穩還欠債，家屬無心力顧及孩子。

廖珮宇除提供福利服務和實物銀行援助外，亦連結早療到宅服務資源，陪同孩子至醫院早療，亦媒合基金會資助學費。兄妹在接受治療後，認知、語言及人際互動皆有明顯進步。

朱惕之表示，高風險家庭整合型安全網是侯友宜在副市長任內全力推動，打造安居樂業及永續發展，也一直是新北市施政努力的目標，藉由市府團隊合作和私公協力，跨域整合，網助每一個需要幫助的家庭。