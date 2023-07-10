依資策會日前公布2022網購消費者調查報告顯示，台灣網購市場消費力道持續上升，上洋亦規劃將「三菱重工空調」系列產品推進電商市場，首波預計於7月中旬登陸台灣電商龍頭momo購物網，強強聯手之下，預期能擴大品牌及商品能見度，藉由龍頭通路平台齊力拓展線上新客源。

雖家用空調市場受景氣與氣候影響，但上洋今年初開展的高端精緻乾水洗新品牌「RIV」已逐漸顯現效益，服務口碑良好且深獲消費者肯定，除了位於蛋黃區的瑞安概念店，下半年更將規劃進軍信義區知名百貨，搶攻信義區高端商務、高級精品洗衣市場。

上洋今年取得「日本三菱重工」空調全產品台灣地區獨家代理權後，積極引進「高效離心式冰水主機」機種，冰水機除較不受季節影響銷貨動能外，其高效節能、使用環保冷媒等特點，亦能在ESG議題浪潮下幫助上洋拓展商用銷售客群，目前冰水機在台灣詢問熱度高，更已接獲台灣電子科技大廠訂單，在家用商用空調與大型冰水機產品線完整後，上洋將能提供各類型客戶及消費者完美的空調解決方案。