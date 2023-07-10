日本名導是枝裕和獲坎城獲最佳劇本獎新作《怪物》，與王牌編劇坂元裕二、傳奇音樂大師坂本龍一攜手打造，該片7月7日在台灣上映後，造成一股旋風，首周末票房達260萬，超越是枝裕和2018年《小偷家族》在台首周末票房249.5萬紀錄，也成為是枝裕和在台上映日片開票冠軍的作品，《怪物》在日本的票房也已破18億日幣，動員超過133萬人次觀賞。

電影《怪物》找來日本奧斯卡影后安藤櫻飾演單親母親「早織」、演技派男星永山瑛太飾演教師「保利」，兩名童星黑川想矢、柊木陽太飾演主角孩童。演員們在電影中飆戲，演技耀眼奪目，安藤櫻表示：「一開始我是想像著是枝導演的電影，以及坂元先生作品中感受到的節奏來閱讀劇本，但是卻有著是枝作品中不曾看過的映照出人物的方式，以及坂元作品中不曾看過的時間流動，和我想像的東西完全不同次元。」兩位小童星的演出也令人驚艷不已，就連安藤櫻都說：「兩位少年散發的光芒撼動我的內心，令我淚流不止。」