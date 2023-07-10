王品集團加速展店腳步，精品鍋物新品牌「旬嚐」將於7月中在台北市南京東路商圈試營運、8月正式開幕；第3季預定再開超過10家新門店，期盼新門店助攻、帶來成長動能。王品繼續深耕台灣，目前45家門店通過決議，希望趕在下半年開幕，除了持續徵才，也將公開向全台房東招手，如果有適合開店的黃金鋪位，歡迎與王品集團聯絡，由專業團隊進行開發評估。

王品集團今(10)日公告自結6月合併營收新台幣17.3億元，年增39.61％，再創歷史同期新高。1-6月累計合併營收為109.5億元，年增33.85％，不但一舉突破百億大關，也創下歷史新紀錄。

王品台灣事業群6月營收達13.2億元，年增47.91％，連續第12個月創下歷史同期新高。主要受惠於消費持續暢旺、淡季不淡，端午連假帶動聚餐效應，四大品牌「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」、「夏慕尼」共有7家門店成功突破千萬元營收目標。王品集團也加速展店腳步，6月一舉開出7家新門店，包括「聚日式鍋物」、「Oh my!原燒」、「石二鍋」、「12 MINI」、「初瓦」，貢獻營收動能。王品台灣目前共計25個品牌、全台門店317家，逐步展現綜效。

大陸事業群6月營收4.1億元，年增18.01％，大陸商務部積極組織展開「中華美食薈」系列，希望以餐飲促消費活動，提振餐飲景氣，集團對於大陸市場仍保持審慎樂觀的看法。王品集團自結2Q合併營收為53.6億元，年增52.77％。自2022年3Q以來，已連續4個季度超越50億元水準。

搶攻7月、8月暑假商機，王品旗下中餐三大品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」聯合推出好拍又好吃的網美冰品，更祭出「大胃王挑戰賽」引爆社群話題。五大火鍋品牌「聚日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋」、「嚮辣」邀請粉絲穿花襯衫熱鬧聚餐，到店享指定套餐88折優惠。