在交通部長王國材、台鐵局長杜微等人的見證下，藍白色的R200型柴電機車緩緩從扇形車庫股道駛入調車轉盤，場面盛大且別具意義，象徵世代交替。(吳建輝攝)

王國材表示， R200型柴電機車是全新一代的柴電火車頭，車上的用料集結世界各國最優秀材料，包括引擎、電子設備等等，不管事運輸、抗寒、抗熱，載重能力及偵測系統等都很先進。(吳建輝攝)

新型的R200柴電機車由西班牙打造，總共購買34輛，經費逾新台幣55億元，未來將投入貨運、軍運和鐵道救援等功能。(吳建輝攝)

交通部台鐵局推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭到港，台鐵10日在彰化百年扇庫舉辦「R200型新柴電機車見面會」，歷代「R嚕」系列柴電機車齊聚，吸引上百鐵道迷擠爆扇庫，一睹R200型風采及歷代機車頭齊聚的經典畫面。

台鐵「R200型新柴電機車見面會」選在擁有百年歷史的國定古蹟扇型車庫舉辦，不同世代的機車頭齊聚，包括R0、R20、R40、R100、R150、s300型等機車頭，在交通部長王國材、台鐵局長杜微等人的見證下，藍白色的R200型柴電機車緩緩從扇形車庫股道駛入調車轉盤，場面盛大且別具意義，象徵世代交替。

王國材表示， R200型柴電機車是全新一代的柴電火車頭，車上的用料集結世界各國最優秀材料，包括引擎、電子設備等等，不管事運輸、抗寒、抗熱，載重能力及偵測系統等都很先進，這也是台鐵千億購車計劃中相當重要的車種，未來上線後將陸續淘汰較老的柴電車頭。

王國材也說，R200型柴電機車投入服務後，剛好搭上明年台鐵公司化，讓台鐵公司化譨有一個好的開始，希望能夠都用全新的車輛來服務民眾，R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化台鐵疏運服務，成為強大的後盾。

台鐵局長杜微表示，新型的R200柴電機車由西班牙打造，總共購買34輛，經費逾新台幣55億元，未來將投入貨運、軍運和鐵道救援等功能，期盼R200柴電機車頭加入台鐵營運行列後，能精進台鐵的服務效能，

台鐵指出，自2020年環島鐵路電氣化後，客運列車不再使用柴油機車牽引，都改為貨運、緊急救援及國防軍事等需求專用，台鐵R200型柴電機車搭載4G網路訊號機，在遇到臺鐵車輛故障時，訊號機能將故障訊息傳回所屬機務段，以利機務員進行維修，此功能也是臺鐵車輛中的首創。