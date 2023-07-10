00929有望刷出ETF多項新紀錄！ 8%以上配息超誘人

事實上，00929掛牌以來，成長規模持續飆高，這週已經順利邁過百億規模大關，創下今年募集的ETF的最佳成績，更有網友試算後直言，00929有望成為今年最高配息的ETF，更有機會寫下高股息ETF的新紀錄，這也讓交易量不斷放大，在7/5日的盤中更一度叩關16.02元，讓投資人又驚又喜，對於存股族、退休族來說，從掛牌到除息，僅僅一個月的時間，即可領到8%以上的配息，可說是相當誘人。

00929在6月進行一年一度的成分股大風吹，告別半數成分股，張開雙臂迎新歡，而相關變動也在7月4日盤後生效，但攤開名單一看，發現今年漲幅50%的電子飆股，例如：緯創、廣達、技嘉等領息賺足後已被「分手」，旺宏、新唐等估值與波動度較低的納入於其中。

成分股大風吹生效 告別沖天炮個股、迎潛力新歡

復華投信經理人許忠成解釋，00929掌握兩大原則，若個股違反「252 日還原日報酬之指數平滑波動度屬前 90%低」及「最近 5 年平均本益比與最近 3 個月平均本益比之差額屬前90%高」，就會在這次調整中被剔除門外，換言之，即是幫投資人賣在高點，剔除「沖天炮」及「估值過高」的個股，轉向具有市場潛力、股價還有成長空間的個股。

現今台灣老牌電子廠像是廣達、技嘉及微星等，除了穩固PC與筆電製造技術之外，在未來電動車將成為主流的影響下，目前都加速跨足車用電子業；除此之外，現今最熱門的AI題材也讓台灣ODM大廠不得不跟進，像是營業額占全球第二名的台灣IC產業，一旦AI應用更為普及，意味著市場上的佔據規模也將會擴大，且AI技術面攸關複雜演算法的高速運算能力及大量資料，而這樣的需求也利於台灣相關硬體產業成長。

而且值得期待的是，009292的成分股中，包含京元電、中光電、矽創等多檔成分股，都即將在本月份進行除息，預料接下來00929的配息紀錄會持續推向新高，而復華也建議投資人，無論是分批進場，或者是做中長期投資，現階段可以透過玉山、元富、兆豐、統一、國泰、凱基等券商進行定期定額布局。用長期持有的方式，與好公司共同成長，領取股息也能期待股價，讓財富有機會持續累積、世代相傳！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。