尋求溫布頓草地網球錦標賽第9冠及5連霸的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），16強賽事因為賽事特有的晚上11點宵禁，喬帥在7比6（6）、7比6（6）領先時，比賽必須先暫停，隔天再繼續。

為了不影響球場附近住宅區居民，僅管中央球場和1號球場有活動式屋頂跟夜間燈光照明，溫布頓草地網球錦標賽從2009年開始實施宵禁，晚上11點之後不進行比賽，若是比賽接近完成可以彈性延長一點時間，假如像喬柯維奇、胡卡茲這場比賽一樣，已經深夜11點又剛好打到一個階段、且還沒接近分出勝負的話，就必須先停止，隔天繼續完賽。

今年的溫布頓受到天雨影響，除了賽程延誤，必須在傳統的大會賽程第1周的周日休兵調整場地日消化賽程，每天預定進行的比賽也常常比表訂時間還晚展開，例如喬柯維奇和胡卡茲這場夜場賽事，因為前面賽事延長時間，直到晚上9點左右兩位球員才踏進中央球場，第2盤打完已經是當地時間晚上10點35分，主審便要求兩位球員收拾物品，隔日再補賽。

喬柯維奇今年溫網第3輪和瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）直到當地時間晚間8點半都還沒進入球場，因此比賽進行時，兩人得在2小時左右的時間打完，所幸這場比賽歷時2小時又7分鐘就收工。