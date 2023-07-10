高年化配息、換新成分股成功挹注行情，7月4日009292買盤強勁是掛牌以來第三大淨增加張數，八大官股買進5761張，持股比率達7.12%。 此外，00929 掛牌不到一個月，規模已成長 93%，由募集時的52.6億增加至101億，成長速度非常驚人，反應投資人對於「股息優」+「月配息機制」十分買單。

有別於多數高股息ETF以全產業成分股為篩選標的，00929選擇百分百電子科技類股為主，看中的就是台股中以電子科技股居舉足輕重的關鍵地位，電子零組件、半導體、電腦周邊、手機等領域都具有強大的技術及完整供應鏈，因而具有強力的競爭優勢及獲利能力。其中，主要成分股亦多是AI熱門概念股，帶動今年來指數上漲達39.35%。

換股求穩定性 新成分股高殖利率

高年化配息率吸引投資人眼球外， 00929今年6月也進行大換股，新增的成份股殖利率介於5%-10%，且多數個股產業前景佳，漲幅卻落後大盤，例如旺宏、華通、臻鼎、景碩、廣積、新唐等個股，有機會落後補漲，將有助於00929未來股價表現，預計新成分股將貢獻大筆股息收入。

6月進行調整且換掉一半成分股的關鍵，市場分析主要鎖定「估值偏低、波動度較低」潛力股，是為了降低風險及掌握穩定性。進一步認為，除了選出高殖利率股票之外，更能夠優化篩選指標擇優剔弱。例如，股價變動過大的股票，會減碼或刪除，以維持基金的穩定表現；排除價格、基期偏高的企業，以提升長期績效。

00929股息將上線 月配息vs.月配息債差異?

ETF市場上以「月」作為區分者，投資人喜歡以「月配息」及「月配息債」兩者來比較差異。前者月配息為股息，受到產業鏈因環境因素轉變的高度影響；反之月配息債稱為利息，受到當前利率影響。因此，究竟股民們要怎麼挑選月配息及月配息債？簡單來說，看得就是「收益率」的比較。

由於00929在6月才掛牌，因此無法以之和國內熱門債券ETF作詳細比較，但若是由收益面來衡量的話，7月公布配息的債券ETF包含00772B（中信高評級公司債）每單位配0.13元，及00773B（中信優先金融債）每單位配0.14元。甫上線的00929首次配息官方就預計每單位配發0.11元，逼近已多年耕耘且漸趨成熟的債券ETF，因此被投資市場大力看好。

月配息ETF

（資料來源：投信官網 2023/7/7）

AI話題燒不停 科技產業前景佳

尤其方才提到00929配息主力看得是當前電子產業鏈的發展，下半年即將進入傳統消費旺季，消費電子新品將陸續上市。專家分析，在AI 技術升級、電動車及儲能等關鍵輔助下，科技產業的業績及獲利有機會攀升，也可望帶來穩健的高配息。總體來說，未來科技產業前景仍佳，投資人若想嚐嚐月配息的甜頭，不妨考慮優質科技股的00929，參與科技產業的投資契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。