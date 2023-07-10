根據彭博社的數據，台積電第2季營收4,808億新台幣，約153億美元，年減10%左右。不過，減幅並沒有如市場擔憂那麼大，同時，也超過分析師平均預估4,762億新台幣。台積電6月單月銷售量，為新台幣1,564億元。

台積電，是Nvidia的人工智慧AI加速器晶片主要晶圓代工廠。此晶片被外界廣泛視為演練大數據模型，像是支持OpenAI的聊天機器人ChatGPT的最佳硬體。

在台積電10日公布最新財報之前，股價收在平盤沒漲也沒跌。日前，高盛證券將台積電目標家上修至新台幣700元。這家美系外資示警，若以美元計算，台積電2023年營收最多可能會減少5%左右，但股價自今年以來，已大漲25% 。

高盛在台積電財報公布前表示，認同台積電是台灣半導體的關鍵人工智慧AI推動者，在領先的邊緣節點以及先進封裝技術上處於領先地位。根據彭博社彙編資料，台積電有37個不同的券商與法人建議買進，1個持有，沒有要賣出的。

彭博社表示，智慧手機需求不好的事實，比預期來得更為嚴重，與強勁人工智慧AI晶片訂單相互抵銷。儘管台積電銷售金額超乎市場預期，但計入匯兌收益後，調整後的數字在財測範圍的中間位置。

彭博社認為，這也凸顯智慧手機整體表現是很明顯的孱弱。展望未來，市場狀況值得更加密切關注，特別是跟智慧手機需求相關的任何指標，藉此才可好好評估台積電下半年獲利預測。