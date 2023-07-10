新浪財經報導，大陸A股大小指數10日集體反彈，滬指開高後維持震盪走勢，創業板指盤中漲超2％，午後漲幅有所回落。滬深兩市10日成交7,614億元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入36億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入12億元。
盤面上，太陽能、鋰礦等新能源賽道反彈，三美股份漲停，錦浪科技漲超10％，隆基綠能、江特電機大漲8％。衛星導航概念股拉升，天銀機電、上海滬工、三維通信、鋮昌科技漲停。影視股集體爆發，幸福藍海、橫店影視、金逸影視漲停。
下跌方面，機器人、減速器概念股走跌，華中數控、雙飛股份跌超10％；CPO概念股下挫，銘普光磁跌停，東田微跌超10％。
A股主要行業ETF漲跌不一，碳中和龍頭ETF、新能車ETF漲幅居前。
另外，大陸商品期貨市場10日收盤走勢分化，尿素漲停，瀝青、原油漲逾2％，燃油、液化氣、純鹼、低硫燃油、PTA漲逾1％；線材跌逾4％，鐵礦石跌逾3％，生豬、滬鎳、螺紋鋼跌逾2％。
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