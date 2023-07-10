「台中市潭興立體停車場」10日落成啟用，包括立委楊瓊瓔（2排左7）及多位市議員出席慶祝。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市潭興立體停車場曾榮獲2022國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎殊榮，未來將提供汽車300席及機車111格車位。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市潭子區近年發展快速，為解決停車不足的問題，中市府斥資3億1043萬元打造「台中市潭興立體停車場」，提供汽車300席及機車111格車位，歷時3年終於落成。台中市政府祕書長黃崇典10日代表出席啟用典禮，加碼宣布即日起至8月底前免費停車的好消息。

近年潭子區推動各項重大建設，發展快速，加上台74線交通優勢又鄰近北屯、豐原兩區帶來大量人潮，但區內並無較大型的停車空間。新落成的潭興立體停車場位於潭興路三段及興華二路，鄰近潭子運動公園、潭子國民運動中心、潭子火車站、郵局及中華電信等車潮多的公共設施據點。黃崇典說，停車場啟用後可與商圈串連，不僅帶動周邊經濟、提供更好的生活服務機能，更可紓解人流往來及洽公停車需求。

黃崇典當場宣布好消息，潭興立體停車場即日起至8月31日止為試營運，開放民眾免費停車。9月1日起則由委外廠商經營管理，並納入停車收費管理，以每30分鐘收費15元計時費用，停車場24小時均有駐點人員提供服務，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。

交通局長葉昭甫表示，為健全潭子區交通機能，改善車輛違規停放問題，市府自籌費用及交通部公路總局補助經費，總計斥資3億1043萬元，將原先的平面停車場興建為立體停車場，提供300席汽車停車位，其中包括低碳7席、無障礙6席及親子6席，以及111格機車停車位，增加車輛停放空間。

台中市潭興立體停車場曾榮獲2022國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎殊榮，葉昭甫說，潭興立體停車場建築物外觀設計，呈現蜿蜒山路環繞的意象，透過建築手法，期盼將山景綠林、大自然的意象帶進都市裡，為繁忙都市增添緩和的視覺及喘息空間，也將成為潭子地區的新地標。