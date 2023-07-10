聯強6月營收377.48億元，年減9.46%、月增29.68%，創下今年新高。而由於筆電、手機等終端消費市場的回升力道不如預期，聯強(2347)第二季營收來到948億元，年減8%；但商用加值與半導體市場相對穩健，帶動聯強第二季各月的營收逐月攀高，六月更是月增近30%，累計第二季營收季增7%。

聯強第二季資訊消費業務因市場需求持續疲軟、消費信心不足，年衰退18%。其中消費型筆電/桌機、儲存裝置、電腦組件、周邊/耗材等各類產品均來到近五年的新低；電競/遊戲因需求略有回升，小幅年減8%、季增3%；而智慧裝置因新客戶開發有成，年增7%、季增12%，並連續兩季創同期新高。通訊業務因手機需求未見起色，年減6%。

商用加值業務第二季年比小幅下滑4%，但仍達到同期次高，並季增5%，營收貢獻持續站穩在三成以上。商用業務下滑主要是受到商務型筆電/桌機大幅衰退的影響；其餘伺服器、儲存系統、雲端服務、AIoT解決方案等各類加值產品，則均達到20%~30%的年增，繼續改寫同期新高紀錄。

半導體業務部份，第二季營收持續站穩在300億元以上水準，達340億元，僅年比微幅下滑3%，季增更達8%。聯強積極推動的營運服務平台，針對客戶需求發展出不同的業務模式，解決客戶營運痛點，不但提高合作黏著度，同時持續吸引新客戶加入，帶動業績表現優於同業。

聯強四大業務營收比重，商用加值占3成，資訊消費占31%，通訊占3%，半導體占36%。

累計上半年聯強營收1834億元，年減10%。其中資訊消費大幅衰退24%；通訊年減9%；商用加值與半導體則微幅下滑2%~3%。

展望未來，聯強認為雖然市場情勢變化難測，但聯強將持續優化經營體質，精簡運作，敏捷的因應市場變動，下半年的營運表現，可望維持原先的預期，逐季走升。