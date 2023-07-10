然而在中國公布出乎意外低的通膨資料之後，恆生開始收窄漲幅
周一香港恆生綜合指數收盤升114.02點或0.62%，為18479.72點，止步於連三跌。國企股(H股)升0.6%，為6235點。科技指數漲1.1%，為3945點。
網路科技股普遍走高。阿里在公布螞蟻啟動回購之後，股價大漲3.2%，報87港元，股價收在近三周新高。
其它如快手漲逾3%，網易和美團漲近2%，騰訊也升0.7%。
電影股普遍上漲，阿里影業升4.9%，貓眼娛樂漲6.2。
代表中概股的那斯達克金龍中國指數上周五急升3.2%，在螞蟻集團和騰訊在收到罰單之後，市場認為中國對科技業的監管整頓已告一段落。恆指周一高開381點。
然而在中國公布出乎意外低的通膨資料之後，恆生開始收窄漲幅
周一香港恆生綜合指數收盤升114.02點或0.62%，為18479.72點，止步於連三跌。國企股(H股)升0.6%，為6235點。科技指數漲1.1%，為3945點。
網路科技股普遍走高。阿里在公布螞蟻啟動回購之後，股價大漲3.2%，報87港元，股價收在近三周新高。
其它如快手漲逾3%，網易和美團漲近2%，騰訊也升0.7%。
電影股普遍上漲，阿里影業升4.9%，貓眼娛樂漲6.2。
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