然而在中國公布出乎意外低的通膨資料之後，恆生開始收窄漲幅

周一香港恆生綜合指數收盤升114.02點或0.62%，為18479.72點，止步於連三跌。國企股(H股)升0.6%，為6235點。科技指數漲1.1%，為3945點。

網路科技股普遍走高。阿里在公布螞蟻啟動回購之後，股價大漲3.2%，報87港元，股價收在近三周新高。

其它如快手漲逾3%，網易和美團漲近2%，騰訊也升0.7%。

電影股普遍上漲，阿里影業升4.9%，貓眼娛樂漲6.2。

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