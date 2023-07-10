新竹市體育會帆船委員會承辦的「112年運動i台灣2.0計畫─竹市愛運動」，「夏日新竹風─帆船體驗營活動」，7月2日及8日9日在新竹市南寮舊漁港舉行。（孫宗榮提供／陳育賢新竹傳真）

炎炎夏日何處去，玩水最讚啦！玩風帆、水上活動可不是墾丁、北海岸的專利，新竹市南寮近海更是台灣西部重要的風帆活動重地，每年夏天由新竹市體育會帆船委員會承辦的帆船體驗活動都吸引大批民眾爭相報名，今年的名額同樣被秒殺，搶到名額參與的親子都直呼過癮。

由新竹市政府主辦、體育署指導，新竹市體育會帆船委員會承辦的「112年運動i台灣2.0計畫─竹市愛運動」，「夏日新竹風─帆船體驗營活動」，7月2日及8日9日在新竹市南寮舊漁港舉行。

新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮表示，今年6月15日中午開放報名後，才3分鐘、420個名額馬上被秒殺，可見帆船體驗活動受歡迎的程度。

這次的活動也吸引來自全台各地的民眾報名參加體驗，外縣市民眾報名人數比例更將近5成，最遠來自嘉義，也算是間接推廣竹市觀光產業及城市交流。

他指出，連日的活動雖然氣溫非常高，不過還是擋不住許多家長帶著小朋友一起享受新竹風體驗搭乘帆船的樂趣，帆船運動是結合了各項技能的運動，除了體力操作技巧外，也需要懂得風向、海象、氣象、繩結等知識。

大型船隻還需要培養團隊默契，個人船隻則需敏銳判斷，這項運動除了健身也可以提升生活智慧。

此次活動除了讓民眾體驗搭乘帆船外，也有風浪板、獨木舟、橡皮艇、攀岩機等讓民眾體驗，且活動都有水上安全及CPR／AED教學，活動內容非常多元。

孫宗榮指出，希望藉由舉辦這樣的帆船體驗，以戲水安全自救救人為課程核心，同時推廣帆船運動，並結合觀光休閒產業特色，推展運動休閒，也協助海洋清潔與宣導海洋教育，藉由親近大海讓更多人愛護地球。