112年軍民聯合防空（萬安46號）演習北部地區將於24日下午1時30分登場，區分二個階段實施，下午1時30分至2時，全市實施疏散避難演練，下午2時至2時30分，南港車站周遭仍有交通管制，台北市長蔣萬安呼籲，市民屆時請配合演習演練，若未配合將依《民防法》第25條規定，裁處3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。

台北市政府表示，演習第一階段從24日下午1時30分至2時，全市實施疏散避難演練，防空警報發放後，除行駛中的所有車輛需立即靠邊停車外，車上人員必需下車接受警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難處所避難，待警報解除後才可回到車上。此外，全市的區、街道、機關學校、市集、公司廠區以及大眾運輸系統等，都要配合。

北市府指出，當天中央也會發布手機告警訊息，提醒民眾盡速前往最近的避難處所，演習期間民眾若未配合進行人、車疏散避難及交通管制，警方會錄影蒐證，並依《民防法》第25條規定，裁處3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。

北市府說明，警報解除後，下午2時至2時30分實施第二階段演練，分別在南港車站及南港高中實施關鍵基礎設施災害救援及戰時災民收容救濟站開設演練，驗證南港車站遭敵飛彈波及後，衍生建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護等作為，屆時火車站周邊道路仍有實施交通管制。

北市府提及，蔣萬安於演戲中會依序視導全市防空避難演練、關鍵基礎設施災害搶救及戰時災民收容救濟站開設演練，副市長李四川和林奕華、秘書長李泰興、副秘書長王秋冬和張溫德等也將分別前往西湖市場、內湖區湖興里、北市府大樓、捷運南港站等處，視導市場、里鄰、大眾運輸系統和公務機關的防空避難演練情形。

北市政表示，此次在南港高中演練的戰時災民收容救濟站開設，會特別設置個人緊急避難包陳展區，規劃部分災民攜帶個人緊急避難包實施報到演練，來加強宣導備置個人緊急避難包的重要性，發揮平時能防災、戰時能維生的效用。

另，台北捷運公司呼籲，演習期間捷運車站及列車維持正常運行，到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月台層避難，同時各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。

北捷補充，捷運販賣店、地下街及台北小巨蛋，均關閉門窗及燈光，兒童新樂園遊樂設施將暫停使用，請民眾配合各場所人員引導至適當地點避難；捷運轉乘停車場、台北市兒童新樂園附屬停車場及小巨蛋附屬停車場，皆維持車輛只進不出。