0624竹北瓦斯氣爆案，新竹瓦斯公司全力檢修受災的帝王至尊社區，7日在預期時間內順利完成社區A棟大樓水、電、瓦斯管線工程與檢測，逐一讓住戶確認，經週末趕工拆除社區鷹架和清理作業，10日起A棟除少數受損嚴重須裝潢工程，住戶已可返家，B棟住戶預計15日返家。

縣長楊文科7日特別前往社區關心，了解社區復原進度，感謝住戶們的體諒，指示瓦斯公司給予明確返家時間，且要求公設空間盡速復原，讓住戶安心，經週末2天拆鷹架和清潔公設，10日下午竹瓦公司通知A棟住戶即起可陸續返家，B棟也持續復原中。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，社區水的部分已經完成檢測，會提供社區試壓合格保固1年的證明，電的部分也已檢測合格，同樣提供一年保固證明；瓦斯管線部分，微電腦瓦斯表也已全數更換完成，目前A棟住戶的室內銜接熱水器和瓦斯爐的軟管，已經完成通氣測試及操作示範，水、電、瓦斯也逐一請住戶簽名確認。

邱世昌表示，考量社區外牆鷹架尚未拆除，部分公設區域須清理，因此延長A棟住戶3天的外宿補助，目前A棟水、電、瓦斯已完成，A棟外牆、中庭的鷹架也已拆除，公設區域也做好清潔，A棟住戶10日下午也可以安心返家。

至於社區B棟則持續趕工，外宿補助延長7天，B棟水電部分已檢測完成，預計11日完成瓦斯內管、12日拆除鷹架等，預計15日B棟住戶可以開始陸續返家。另外，重災戶和部分受損嚴重須較長時間清理和裝潢的住戶，瓦斯公司均會依個案持續協助。

整體社區建物結構部分，7日起由新竹縣建築師公會4名建築師陸續自A棟起逐戶勘驗，主結構初步安全鑑定近日將完成，會盡快補發給社區住戶，整體完整安全鑑定報告則在7月底完成。

邱世昌指出，目前維持每日派駐社工及新竹瓦斯公司人員協助住戶，並協助災後各戶廢棄物清運，期盼持續關懷住戶及盡速恢復家園，讓住戶返家更安心，同時只要住戶有任何疑問，社區現場就能找到人員協助。