對於多項民調柯文哲維持第2，侯友宜暫居第3一事，前立委郭正亮認為，侯真的需要在文宣上加把勁，要說出來為什麼非你不可？ 要讓人覺得有一群自發性民眾拱著你，不是組織系統，是自發性的民眾，需要有侯粉！「光」、「熱量」要出來，大家覺得你一定要當選，不然台灣就完蛋了，大概是這種氛圍，但這氛圍到現在都還沒出來。

郭正亮今（10）日在中天電視《大新聞大爆卦》披露，柯文哲昨天第一次辦見面會，2個直播加起來國內將近5萬人在線，這非常難。至於侯友宜和館長那場直播，1.2萬人在線；另外侯520和527兩場見面會，《董事長開講》幫忙辦的，累計到現在瀏覽次數分別是27萬和20萬，都不高。

郭正亮苦口婆心說，侯真的需要在文宣上加把勁，例如認知失調理論，亦即如果民眾對你有意見，就要有很大的重塑形象的力量，包括講話的方式等，翻轉認知，文宣的力量要非常大，自己也要配合演出。

郭正亮指出，昨天柯粉見面會，狂熱程度大概僅次於韓粉，那就是認真的觀眾，這種人會幫們拉票。「不覺得侯粉現身太少？他需要有侯粉！」 是自動自發，或是坐計程車會有人主動說這個人好，不是黨政關係，「問題就在這裡！」

前立委郭正亮。（資料照片）

至於金溥聰進來會有改變嗎？郭正亮直言，金溥聰當年幫忙的對象都叫做馬英九，不只賣相好，當然長得帥是原因，馬英九各方面都非常優秀，也非常認真，不論是政策、基層、慢跑、捐血等，全面性在準備。

「為什麼非你不可？」郭正亮建議，「這要說出來」，另外就是如果賴清德，當選台灣就完蛋了，「這種危機意識你有沒有傳達出來？這就是我們講的光！」還有就是個人的「熱量」、「能量」要出來，要讓人覺得有一群人拱著你。這不是指組織系統，而是自發性的民眾！

郭正亮舉例，如果在街上走或車隊遊行，有婦女和年輕人自動跑過來揮手，那大概就是自發性的，要看到這種表現。柯文哲昨天現場7成以上都是年輕人。

郭強調，這不是講政策或是校正立場，而是個人魅力。大家覺得你一定要當選，不然台灣就完蛋了；或是不能讓優秀的人落選，大概是這種氛圍，這氛圍到現在都還沒出來。