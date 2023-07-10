歌壇巨星瑪丹娜（Madonna）6月底因細菌感染住進加護病房插管治療，一度傳出腦死謠言，不過她的好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）代為澄清並無此事，而瑪丹娜也已返回家中休養，近日有網友在街頭巧遇瑪丹娜，她痊癒後的近況看起來氣色不錯。

近日有網友表示7月9日在紐約街頭遇到瑪丹娜，拍攝影像中瑪丹娜戴著帽子與墨鏡，穿著休閒衣物似乎與友人討論什麼，而瑪丹娜好像已經完全恢復健康，插著腰等著過馬路，但有人注意到瑪丹娜等待時扶著路邊的電線杆，這讓粉絲擔心是否身體仍有不適「她為什麼要扶著電線杆？以前也有這樣的情況嗎？」、「很高興她好點了」、「她看起來既苗條又漂亮，這真是個好消息」、「問題是她居然要依靠一些東西，我猜她依舊很虛弱」、「她看起來很脆弱」、「公共物品上通常有很多細菌」。

64歲的瑪丹娜原定7月15日在溫哥華展開巡演，先前她為演唱會努力排練，但過度疲勞的行程令她身體發出警訊，因細菌感染緊急送醫，據英國廣播公司（BBC）報導，瑪丹娜6月29日已經好轉出院，返家休養中，經紀人也表示病情已經穩定，但外媒《NEW YORK POST》指出瑪丹娜回家後仍臥病在床，還有嘔吐症狀，只能推出所有的演唱會表演，至於什麼時候重回舞台還未確定。

而在瑪丹娜休養的時候，外界一度謠傳瑪丹娜腦死的假消息，與瑪丹娜相識30年的好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）發文澄清，表示瑪丹娜目前狀況良好，在家中休養，且大讚對方非常堅強。