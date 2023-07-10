現年87歲的前職業拳擊手袴田巖57年前因涉嫌殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，服刑48年後獲釋。日本高等法院今年3月下令重審此案，檢方今天向靜岡地方法院表示擬朝有罪舉證。

袴田巖服刑48年後於2014年獲釋，是全世界服刑時間最長的死囚。「袴田巖案」被認為很可能是冤獄案，日本高等法院今年3月13日下令重審。4月以來，靜岡地方法院、辯護律師團及檢方就開始進行3方協商，檢方是否朝有罪舉證成為焦點。

日本放送協會（NHK）等主流媒體報導，靜岡地檢今天決定向靜岡地院與辯護律師團方面表示將朝有罪舉證，主張「袴田巖是犯人」。預料，此案的審理時間可能長期化。

日本史上最大冤假錯案，服刑48年創造紀錄，袴田巖事件 | X調查

NHK報導，檢方多次重新審視至今所提出的證據。此外，袴田被定罪的關鍵證據是多件沾有血跡的衣物，被認為袴田有罪的關鍵，檢方再度請教專家針對血跡顏色的變化做解說，進行補充搜查的結果，決定朝有罪舉證。

對此，辯護律師團主張，「該衣服是捏造的，不能當成證據」，要求此案早日做出無罪判決。

今後，靜岡地院將重審此案，再度針對是否有罪進行審理。

得知檢方朝有罪舉證，長年為胞弟袴田巖「冤獄」奔走、現年90歲的袴田秀子今天在住家門前接受媒體採訪時說：「這是檢方的立場，我們也沒辦法。今後法院將重審，反正我們會努力的。」

對於重審的時間可能長期化，她說：「我們已經奮鬥了57年，再等個1、2年不算什麼。」

袴田巖被控在1966年殺死任職的味噌工廠老闆橋本藤雄、橋本藤雄的妻子，以及兩人的長男和次女，1968年被以強盜殺人罪判處死刑。

他原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭到警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。

袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年確定他的死刑判決。

經過多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據恐有偽造的可能性，於2014年決定再審此案，並將袴田巖釋放。他在死牢中服刑了48年。

東京高等法院4年後推翻地院判決，案子上訴至最高法院。最高法院於2020年發回高院重審。

袴田巖被定罪的關鍵證據是多件沾有血跡的衣物，是在案發超過1年後才在味噌桶裡被發現。

支持袴田巖的人士表示，那些衣物尺寸與袴田巖的身形不符，且考量已經過的時間，衣物上的血跡太過鮮明。DNA鑑定結果發現，袴田巖與衣物及血跡均無關連。

NHK今年3月13日報導，東京高等法院審判長大善文男對證據衣物的可信度表示懷疑。大善文男說，根據辯護方提供的實驗結果，「從專家的意見和科學推斷，血漬在味噌裡浸泡逾1年就會消失，因此對袴田作案時穿著這些衣物抱持合理懷疑」。

大善說：「不能否認在事發很長一段時間後，這些衣物被第三者藏在桶中的可能性。事實上，搜查機關介入的可能性極高。」他還說，「考慮到無罪的可能性、重審的決定，以及袴田的年齡和身心狀況」，讓他繼續獲釋在外是合理的。

國際特赦組織（Amnesty International）3月13日對於日本高等法院下令重審此案的決定表示歡迎，表示袴田巖終於等到「遲來的伸張正義機會」。