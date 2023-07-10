中市育才派出所建築老舊，未來將搬遷，台中市警察局長李文章（左1）到場現勘。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市第二警分局育才派出所建物已有48年歷史，空間狹小、整修不易，將搬遷進駐台中市救國團位於力行路建物，市警局長李文章日前到現地勘查，慰勞同仁。第二警分局分局長楊川今天表示，將再爭取育才派出所修繕經費，進行周延規畫。

第二警分局表示，育才派出所自1975年落成使用至今已48年，土地狹小、建物規劃設計不良，導致整修改善不易，不但辦公環境老舊擁擠，也造成民眾及行動不便者洽公、停車不便，經各界奔走，已向市府爭取到搬遷進駐位於力行路的救國團建物。

台中市警察局長李文章，7日上午前往勘查，先到育才派出所視察辦公廳舍，關心員警服勤狀況，體恤基層員警致送茶葉禮盒慰勞；緊接著又前往救國團中心，實地勘察未來進駐環境，了解空間配置，提點搬遷注意事項，並叮囑隨時補充水分，避免中暑。

楊川指出，育才派出所搬遷作業尚在前置作業準備階段，將再爭取修繕經費，將廣納各方意見，進行周延規畫。