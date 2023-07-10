萬海航運（2615）今（10）日在台船為新船「永春輪」、「晴春輪」舉行命名典禮，由萬海董事陳致超、台船總經理魏正賜共同主持，交船後將安排投入亞洲區間航線，強化航線網路，優化船隊陣容。

萬海向台船購入四艘建造中的3,000TEU系列貨櫃輪，永春輪、晴春輪是第二、第三艘，此系列船舶採用低阻線形、高效能螺槳、全平衡扭曲緣舵、非對稱舵球及劍艏設計，有助於航行中減少阻力節能省油，並配置節能主機，提前符合EEDI phase III最高標準，並加裝中度負荷調校及排煙旁通系統EGB，在常用營運航速（65％～85％最大馬力）下更具節能效果，迎合節能減碳之綠色航運趨勢。

此外，船舶皆取得「智能船舶」SMART（INF）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，強化船舶安全管理。且符合美國驗船協會（ABS）的CSC及CLP-V船級符號，針對不同營運航線，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。