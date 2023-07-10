周末，俄羅斯南部黑海沿岸遭遇暴雨，氾濫的河流溢出河道，沖毀汽車、淹沒房屋，地方當局緊急命令民眾疏散。

莫斯科時報報導，暴雨侵襲俄羅斯克拉斯諾達爾地區(Krasnodar)的南部沿海城市，緊急部門在周日晚間發布山洪警報，並派人協助民眾撤離。

Video: Cars dramatically washed away as flash floods hit Russia's Sochi

Now! The "underwater" capital of Russia! Nature punishes Sochi!

著名度假城市索契(Sochi)，當地居民以手機記錄下嚴重的洪水，山路被大雨沖成激流，路上的汽車被泥水推下山，最後擠在一團。

大約150 戶家庭受困洪水當中，其中54人被救災員安置到天狼星科學教育中心，當作臨時避難所。

目前沒有傳出居民死亡與失蹤的報告。

強大的洪水還導致俄羅斯和喬治亞境內的阿布哈茲(Abkhazia)火車服務中斷。阿布哈茲是喬治亞親俄勢力成立的特殊地區，如同烏克蘭東部的頓內次克人民共和國、盧干斯克人民共和國那樣的地位。

俄羅斯緊急情況部在星期一又發布克拉斯諾達爾地區「全天暴雨、雷暴和龍捲風警告」，呼籲遊客和居民不要前往受洪水襲擊的地區。