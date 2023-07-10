沛波6月份自結營收為新台幣6.55億元，年增40.39%、月減12.36%；第二季營收19.43億元，年增31.13%、季減10.70%；累計前六月年自結營收為41.19億元，年增35.59%。精剛6月份自結合併營收2.03元，年增33.95%、月減9.47%，寫下今年次低；今年第二季6.43億元，年增54.75%、季增2.85%；累計上半年合併營收為12.69億元，年增69.59%，合併營收表現優於去年同期。

沛波總經理楊韻蒔表示，受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，持續推升沛波營收表現，不僅單月營收年成長超過4成，上半年營收更締下新猷，突破41億元，逆境中持續揚帆成長。

精剛6月營收同樣站穩2億元，雖然單月寫下今年次低，但第2季及上半年營收雙創歷史同期新高。第二季延續第一季出貨動能，單月出貨金額持續穩住保持2億以上；上半年積極布局鎳、鈦合金產品市場，營收持續增溫，第2季及上半年營收雙雙創下同期歷史新高。疫後航太產業終端需求恢復，相關供應鏈客戶積極備貨帶動接單成長，國防、能源及油氣產業接單表現持穩，7月份訂單狀況除歐美市場明顯增長外，亞太區工業需求亦表現不俗，在業務努力下成功切入終端客戶市場。

展望後市，沛波表示，國內建築用鋼筋需求穩定，訂單能見度直達年底，正面看待下半年營運展望，預期今年營運續成長。而精剛聚焦鎳、鈦合金的產品市場拓展，營運上持續優化產品銷售組合，改善製程提高自製率，為未來自製產線增添動能，對整體營運也將帶來助益。