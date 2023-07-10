lululemon Relaxed-Fit跑步運動上衣，2280元。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

lululemon Nulux Road to Trail 高腰短褲4吋，3480元。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

謝欣穎演繹PUMA瑜珈系列，Ultrabare低衝擊運動內衣1380元、YM Yogini 9分緊身褲，1880元。（PUMA提供／朱世凱台北傳真）

炎熱天氣運動不想身體濕黏，透氣裝束在此時堪稱最佳良伴。藝人坤達10日出席運動品牌代言活動，透露自己一周運動2至3次，不貼膚的清爽穿搭有助維持健身動力，有感現年41歲的他仍守住肌壯體態，就連老婆柯佳嬿也驚訝喊：「怎麼會有腹肌？」他笑說：「我每天洗澡前後都會照鏡子，沒辦法看到不是自己最好的樣子。」謙虛自評目前身材80分，在乎形象的優點成為品牌相中他的原因之一。

坤達在活動現場穿上adidas HIIT有氧訓練系列挑戰槓鈴運動，選擇色彩最鮮明的螢光綠HIIT運動上衣作戰服，下身搭黑色率性運動短褲，LOGO帶有相同配色，使整體造型更一致，標榜爆汗過程也能享受沁涼感，女性服飾搭載隱藏汗漬科技，享受揮汗也不怕尷尬 。

lululemon則看好跑步風氣正盛，推出專門為跑步設計的Road to Trail系列，號稱不同跑速、距離及環境等都能找到高透氣度的合適單品，以微型網面布料達到快乾目的，品項包括運動短褲、背心、上衣等。

PUMA則延續「Your Move」靈感發想推出STUDIO質感瑜珈裝束，該系列主打使用至少25％的回收材質，並使用高延展輕薄面料，追求輕盈體感，吸濕排汗科技讓身體在運動狀態下仍可保持乾爽。