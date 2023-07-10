時序已進入7月，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖下半年運勢，其中生肖牛、蛇、狗、豬桃花運旺，容易遇見良好對象；生肖羊、雞事業運旺，近期有望升官和業績提升；生肖牛、虎、狗財運爆棚得財不費力；生肖猴、狗則是健康運平穩，雖然可能會引發一些身體不適，但並無大礙。

▍生肖鼠

感情：容易爛桃花纏身，在社交圈中的感情名聲可能會受損。

事業：發展力不足，有可能被目前的工作限制。

財運：財運對工作穩定的上班族有利，但不利生意經營者與金融從業者。

健康：容易受外傷，需注意碰撞，摔扭方面的危險。

▍生肖牛

感情：由親友介紹的對象，容易帶來愛情的好消息。

事業：容易遭遇壓力、挫折，或是因犯錯、違規而受到處罰。

財運：財運走高，更有偏財運找上門。

健康：少有疾病打擾，呈現輕鬆有力的健康狀態。

▍生肖虎

感情：相處能有溫馨美好的場景，雙方的和諧與默契度提高。

事業：機遇將出現，但也會伴隨著較多考驗、挑戰。

財運：財運穩中有升，進財效率也會提升。

健康：最主要的健康隱患可能是外傷。

▍生肖兔

感情：可能因脾氣控制不佳，而導致夫妻之間出現爭吵。

事業：日常工作尚可，但新案件或難度較高的案件會難以順利完成。

財運：容易因為犯錯或工作表現不佳，造成收入減少。

健康：容易有不適感，體質差或患有慢性病者將會更為明顯。

▍生肖龍

感情：有伴侶者感情有漸行漸遠之跡象，需增加親密相處時光，才能加深這段感情。

事業：事業若想要有所突破，就要喚起自己的工作熱忱。

財運：財運一般，收入少有變動，偏財運小有亮點。

健康：健康狀況不夠好，容易受情緒拖累身體。

▍生肖蛇

感情：桃花運旺，在相親中容易遇到好對象。

事業：運勢平穩，心有志向者可多加努力，為自己找到更好的舞台。

財運：財運平穩，有機會得到貴人指點賺錢方向。

健康：腸胃容易有不適，需多注意飲食禁忌。

▍生肖馬

感情：能夠得到伴侶的關懷和幫助，感受愛情的溫暖。

事業：機遇不多，謀事不容易，需付出勞力才能有成果。

財運：不利於開拓新的財源或新的經營領域。

健康：容易發生小毛病，需多留意脾胃、牙齒和呼吸系統的小變化。

▍生肖羊

感情：需注意避免受外力干擾，造成雙方互相質疑。

事業：穩定向上，特別是在升官、進修等方面能順遂，大膽爭取容易有好結果。

財運：求財之路雖辛苦，但回報率有機會翻倍增長。

健康：對於健康問題投入越來越多金錢和時間。

▍生肖猴

感情：容易與伴侶在金錢、事業的話題上產生歧見，應避開這兩類話題。

事業：事業發展不順利，尤其不可單打獨鬥。

財運：因政策而獲利的跡象，可多打聽、爭取。

健康：健康狀態安穩，雖然偶爾會有些不適，但對整體健康影響不大。

▍生肖雞

感情：容易衝動，主動關懷伴侶頻率減少，容易導致對方不滿。

事業：業績提升，從事業務推廣、市場行銷者的成交率高。

財運：財運平穩，雖然賺錢較為辛苦，但勤勞可保財庫無虞。

健康：身體抵抗力下降，尤其在季節轉換時較容易感染疾病。

▍生肖狗

感情：對異性吸引力較強，開啟一段高品質的情緣不是難事。

事業：順利平穩，能夠和主管保持融洽關係，促進目前手中事務往好的方向發展。

財運：財運旺，進財無憂。

健康：受到幸運女神眷顧，健康無礙。

▍生肖豬

感情：有機會認識條件良好的對象，並開始一段曖昧關係。

事業：個人的才華與能力將得到最大的釋放和展現。

財運：越是動腦積極賺錢，越能得到回饋。

健康：需要注意防範一些常見疾病。