10日舉行上樑典禮，彰化縣長王惠美表示，預計今年底能完工，屆時將成為全縣唯一結合停車場、公園綠地、活動中心、長照中心B級據點等，四合一功能的大型停車場。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

三和公園採共構共建，是縣內首座結合停車場、公園、里民活動中心及長照中心的四合一公園，1樓為活動中心、2樓是日照中心，3樓則是屋頂平台空間。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

三和公園停車場地下2層供252個小型車停車位，一樓平面88個機車位。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市蛋黃區最大規模公有停車場及活動中心興建統包工程上樑，縣府斥資3.47億多元，興建三和公園地下停車場與活動中心，前年7月拆除公園地上物開始動工，10日舉行上樑典禮，彰化縣長王惠美表示，預計今年底能完工，屆時將成為全縣唯一結合停車場、公園綠地、活動中心、長照中心B級據點等，四合一功能的大型停車場。

彰化縣政府爭取交通部公路總局前瞻基礎建設計畫及衛生福利部整建長照衛福據點計畫，10日上午在員林市三和公園舉行上梁典禮，由縣長王惠美主持，員林市長游振雄、立委陳素月等各級民代與會，祈求工程平安圓滿。

王惠美表示， 員林市三和公園活動中心與地下停車場合併成就四合一公園，包括停車場、公園綠地、活動中心、長照中心等，感謝公所盤點土地，並出資4773.2萬元，另外也謝謝公路總局、衛福部各補助1億7104.4萬元、2970萬元，縣府自籌1.4億，共計3億4724萬元打造這座四合一公園。

王惠美說，三和公園採共構共建，是縣內首座結合停車場、公園、里民活動中心及長照中心的四合一公園，地下2層停車場供252個小型車停車位，一樓平面88個機車位，1樓為活動中心、2樓是日照中心，3樓則是屋頂平台空間，每層樓都能照顧到從小到老的民眾。

員林市長游振雄也說，結合停車、活動中心、公園、長照中心是彰化首創，感謝縣長、立委、市代會的支持，才有今天的上梁工程，希望能順利在年底完工，讓市民停車更方便，讓三和里的居民有一個很好的休閒活動中心，也讓長輩有一個日照中心可使用，打造幸福員林，希望城市。