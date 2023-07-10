在南京台灣青年創業學院中有一名為旺宏的網路營銷服務公司，而埋首於辦公桌前的CEO葉松宏，正以AI主播的形象在互聯網上同步以英語、日語、法語、西班牙語等多種語言跨境播報關於南京企業的相關消息。

葉松宏過去曾任長榮航空的航材專員及復興航空的航空企劃專員。在20多年前，無意間界觸到的網路培訓課程，以「不用貼郵票，就可以把信件寄到全世界」的網路新潮概念引起電子專業科班出生的葉松宏濃濃的興趣。課程當下，他即認為這門電子郵件的生意大有可為，便毅然決然地遞出辭呈，於1998年下海創業。從此，誤打誤撞的讓他把天上的工作搬上「雲上」。

適逢20世紀90年代，中國大陸經濟開始蓬勃發展，許多台灣企業都渴望前進中國市場。然而，網路上對於大陸商業概況的訊息十分有限，又苦於在台灣能找到的相關書籍太少，他不得不自學摸索，花了近半年時間，終於成功撥接網路至大陸。自此之後，他便開始從事代發郵件、網頁設計和架設網站的事業。

在當時，架設一個網站即可收取高達1.5萬人民幣的費用，他便迅速的擠身為高收入人群。不過，他所具有的專業優勢並沒有持續多久，隨著網路資訊快速的在市場上傳播，他意識到周圍所有人都在學習如何上網，自身服務的內容很快地便跟不上市場需求，公司業務又消化不良，最後即面臨倒閉危機。

此時，面對主動上門或要求發布訊息的客戶，葉松宏感到有些疑惑，一問之下，才發現自己的公司正為搜尋引擎排行榜第一位。此後他開始研究搜索引擎，重新加入提供網路服務的產業，並幫助台灣中小企業的訊息發布於大陸互聯網上，讓兩岸企業能進行供需匹配，成功地打贏了翻身帳。很快的在2003年他迎來了事業的巔峰，實現買了房、買車的理想。同時，他也開始擔任起講師，目的是為培育更多台灣年輕人認識互聯網。

2019年，他接到了徒弟在南京發展事業的邀約，評估他自身對於大陸互聯網上的資源、技術等層面相當了解，他便欣然同意了。此後，又借助優化互聯網思維和智能化手段，葉松宏順利地與當地企業建立良好業務關係，並開始協助一家公司進行後台規劃。

隨後，他觀察到大陸互聯網及電商平台生態已相當發達。於是轉換了事業經營思路，專注於企業垂直發展，協助大陸企業進行形象包裝，將商業內容推廣至海外市場，例如：幫助南京市文化局和旅遊局在海外推廣南京旅遊。

另外，他又開拓了AI智能文案撰寫工具，開發AI主持人演講系統，讓人可以用虛擬形象在線上以多種語言演講，實現全球化資訊傳播。