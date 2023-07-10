中職球員拖友人妻進廁所「幫我一次就好」 遭判刑1年8月（示意圖/shutterstock達志影像）

中華職棒球員陳凱倫2021年10月9日深夜與友人妻飲酒，深夜提議續攤，前往宿舍小包廂，其中女性友人酒後身體不適，遭陳男帶到廁所隔間，並稱妻子懷孕很久，拜託女友人幫忙一下，女子哭求，趁隙奪門而出，士林地院依強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年8月，並賠償友人妻以及她先生共50萬。

事發後1個多月，陳凱倫宣布引退，球團以家庭因素考量，未提及對友人妻子伸出狼爪，友人妻開庭時表示，此事對她身心造成創傷，陳犯後否認犯行，並未賠償任何金錢，她先生卻飽受折磨，工作一直不順利，調往其他縣市服務，一直走不出內心陰霾。

全案起因於陳凱倫在淡水宿舍飲酒，趁著酒意佯稱要照顧身體不適的友人妻，但進入廁所隔間後，將友人妻推坐在馬桶上，進行一連串的猥褻行為，並稱自己太太懷孕，意指很久沒有性行為，希望友人妻幫他，友人妻說「不要，我要回去」，央求「你太太快生了」，但他仍將褲子拉鍊拉開，並稱「拜託一次就好」、「真的很想強姦你」。

友人妻掙脫後返回房間告訴先生，遭猥褻時傳訊給其他友人求救，先生看到妻一直在哭、發抖，讓妻子先睡覺，隔天早上醒來，立刻去質問陳男「有沒有話要對我們說」，陳則說「對不起喝酒誤事」等語。判決指出，陳裸露的生殖器接近友人妻臉部，已著手實施強制性交犯行，並未有接合的結果，屬於未遂犯，依法判刑。