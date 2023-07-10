前國安會秘書長金溥聰近日加入侯團隊，幫國民黨總統參選人侯友宜操盤選戰，讓藍營士氣一陣，不少歌頌「金小刀」過往攻擊的說詞也湧現。但針對蘇嘉全農舍案，有名嘴稱是靠金溥聰單線操作，前立委邱毅則強調是由他獨力完成，前立委蔡正元也說是靠邱毅打趴蔡英文2012選情。

邱毅8日在臉書發文表示，朋友7日晚間傳來《新聞面對面》的影片，名嘴尚毅夫說，2011年至2012年的蘇嘉全豪華農舍案是金小刀單線進行。他看了以後驚訝不已，必須予以說明：蘇嘉全的豪華農舍案大約是他在2011年9月份開打，並擴大展延出蘇家祖墳佔公有地，佔用農地搞夜市，蘇兄砂石場案，屏東老農受壓廹案，屏東市區違建案，椰林基金會案，一直到2012年大選投票日前幾天，他還公布蘇嘉全妻看猛男秀的影片。

邱毅強調，當年蘇嘉全是蔡英文的副手，此一連串弊案揭發皆由他獨力完成，連相關資料所須費用亦由他自行承擔，勇闖砂石場拍照，還曾被追擊等等，從頭到尾均與金小刀無關，僅有毛嘉慶以台灣加油贊高屏執行長身份，提供一些執行面的協助。他不知尚毅夫的訊息從何而來，類似的說法他過去也曾聽過，但是並未在意，當晚看尚毅夫侃侃而談，必須有所澄清，也希望尚毅夫更正。

「有些人說2012年馬英九連任成功，是因為金溥聰設計痛打蔡英文宇昌案，和蘇嘉全農舍案？」蔡正元提到，2012年馬英九因施政問題很多，競選連任險象環生。蔡英文的宇昌案和蘇嘉全的農舍案，把蔡英文的選情整個打趴在地上，真的是馬英九連任成功的最大原因。但是揭發蔡英文宇昌案和蘇嘉全農舍案，只有一個人有功勞，就是邱毅！不是金溥聰或其他人。

蔡正元直言，金溥聰最擅長的就是伺候好馬英九，讓馬英九從容競選，而不是金溥聰多麼會打選戰。2008年馬英九能當選，固然因為他個人條件不錯，但最主要的勝選因素，仍然是邱毅痛打陳水扁貪腐案，不是金溥聰的功勞。