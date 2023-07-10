南台灣馬拉松盛事「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，高市府運發局10日舉辦「高富馬」報名記者會，應援大使蘇晏霈以及Fubon Angels穿上鮮亮的跑衣出席走秀。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

南台灣馬拉松盛事「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，高市府運發局10日舉辦「高富馬」報名記者會，應援大使蘇晏霈以及Fubon Angels穿上鮮亮的跑衣出席走秀。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

南台灣馬拉松盛事「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，今年賽事主題以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，更首創「特色補給站」，將高雄的夜市美食融入比賽中，讓參賽者在賽中也能品嚐在地美食，高市府運發局10日舉辦「高富馬」報名記者會，應援大使蘇晏霈以及Fubon Angels穿上鮮亮的跑衣出席走秀。

今年賽事主題以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，邀請市民及跑者以大步邁進、向前超越的精神，在賽事中突破自我。此次賽事為了突顯高雄港都特色，規畫出全台最具多樣化風景特色的路線，跑者將感受到港都多元化的自然及人文風景，更有全台少見跑進軍區的馬拉松賽事路線，體驗高雄昔日的軍港特色風華。

高市府運發局長侯尊堯表示，今年馬拉松特別將在地夜市小吃搬到補給站，讓參賽選手在競賽過程中也能享用夜市美食，大口吃、用力跑，大步向前、向前超越！RUN AHEAD RUN BEYOND，歡迎全台跑者來高雄跑馬拉松、吃美食，體驗最深刻、最富地方人文特色的跑旅文化。

為鼓勵多元族群參與為目標，延續去年平權理念，以邀請制舉辦競速輪椅組及運動輪椅組半程馬拉松及休閒組競賽，及提供視障組跑者參賽中陪跑者服務，落實運動平權，打造高雄成為運動友善城市。另外，恐龍變裝趣味競賽將在11月25日休閒組賽事當天登場，邀請選手一同化身可愛恐龍競速比賽，將是全新充滿趣味的賽事體驗。