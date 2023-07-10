苗栗地檢署偵查後，認為老翁涉犯竊盜罪事證明確，向法院聲請簡易判決處刑。（李京昇攝）

苗栗80歲老翁因為想重振雄風，竟騎電動代步車到藥局偷走1盒威而鋼，店家發現後報警，雖然老翁澄清是因錢帶不夠，要請孫女事後結帳，但店員稱老翁並未告知，且監視器畫面拍下他偷竊行徑。檢方認為老翁涉犯竊盜罪事證明確，向法院聲請簡易判決處刑。

據悉，老翁新年新希望，是可以重振年輕時雄風，今年元旦早上10點多，特地騎乘電動代步車，前往竹南鎮1家藥局，並向店員表示想買威而鋼，但老翁覺得1盒要價1230元太貴，指稱只想買1顆就好。

店員隨即入內去拿1顆威而鋼，想不到老翁逕自拿走玻璃櫃上的1盒威而鋼，便騎乘電動代步離去，店家後來發現短少1盒威而鋼，調閱監視器才發現是老翁偷竊，因此向警方報案。

警方循線追查，通知老翁到案，老翁則坦承拿走威而鋼，但否認偷竊，並辯稱當時只是錢袋不夠，只是先拿走離開，有交代孫女幫忙回藥局幫忙付款，但店員表示並未收到通知，且監視器明確拍下他偷竊過程，並將1盒威而鋼放入長褲口袋揚長而去。

苗栗地檢署近日偵查，認為老翁涉犯竊盜罪事證明確，向法院聲請依竊盜罪嫌簡易判決處刑。