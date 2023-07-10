化學系學生實驗手部灼傷 台大：已完成校安通報 17:582023/07/10 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大化學系學生實驗不慎致手部灼傷 。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大今天證實，下午約3時20分，化學系學生於實驗室中因實驗不慎而導致手部局部灼傷，經轉送醫院急診室做後續治療，初判為小面積二級燒傷，將進一步觀察，實驗室則財損輕微。校方已完成相關校安通報，並會加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。 大學生讚賴清德高教政策反被起底 綠委批：雞蛋裡挑骨頭 少年碰觸1植物「皮膚灼傷」 隔天驚見水泡蔓延身體多處嚇傻 國北教大推動國際交流 美學生暑期來台進行短期研習 #化學系 #學生 #實驗 #手部灼傷 #台大 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德巧遇2學生讚政策有感 網抓包「他」在背後狂做1舉動：笑死 12:372023/07/09 政治 唐玲胃癌4期幽門桿菌一度復發 突「奇蹟消失」醫師傻眼 15:142023/07/09 娛樂 全國學生社區棒球賽》去年確診新冠無緣參賽 今年用場內全壘打助隊晉級 23:312023/07/09 體育 暑假也能增能 「夏日樂學」計畫3萬多個學生受惠 13:432023/07/10 生活 大學生「提前」謝賴清德惹議！媒體人po巧遇系列 網笑：剩我沒碰過 08:182023/07/09 政治 德國布拉姆斯國際合唱大賽 復興中學合唱團勇奪少兒組金獎 22:522023/07/09 寶島 真理大學爆性騷 教授傳淫照「鮑魚在叫你」 校方說話了 18:122023/07/08 生活 吃光2鍋白飯給負評！北科大學生重回熱炒店 向老闆道歉和解 22:002023/07/09 生活 全國社區學生棒球賽》小選手失誤後再展美技 直呼心情七上八下 23:312023/07/09 體育 賴清德否認安排巧遇學生 徐巧芯揪背後這人1手勢打臉 21:082023/07/09 政治 白飯之亂！北科大學生曝「沒有不等老闆煮飯」：被學校逼迫道歉 16:112023/07/10 生活 新竹的「徐薇之光」遭查封 徐薇發聲捍衛學生權益 17:072023/07/10 娛樂 陳建仁引烏腳病研究憶戴東原 「沒有他就沒有我」 11:492023/07/09 生活 熱炒店老闆發聲了！原諒北科大學生：他們承受不小壓力 11:462023/07/10 生活 北科大學生「嗑光2桶白飯」還轟吃不飽！熱炒店狂收1星負評 19:082023/07/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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