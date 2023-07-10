台大今天證實，下午約3時20分，化學系學生於實驗室中因實驗不慎而導致手部局部灼傷，經轉送醫院急診室做後續治療，初判為小面積二級燒傷，將進一步觀察，實驗室則財損輕微。校方已完成相關校安通報，並會加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。