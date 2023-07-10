王瞳升格CEO自創品牌。（民視提供）

民視鳳凰藝能藝人及《市井豪門》演員為王瞳新產品上市記者會站台。（民視提供）

郭雅茹、兵家綺、高欣欣、胡嘉愛、潘奕如等好友為王瞳自創品牌站台走秀。（民視提供）

陳彥廷、江俊翰、尹昭德、陳瀠、潘柏希、顏曉筠為王瞳的自創品牌站台走秀。（民視提供）

馬國畢、洪毛、郭忠祐、梁佑南、方琦、楊淨宇為王瞳新產品上市記者會站台。（民視提供）

王瞳砸7位數自創聯名品牌HW，10日舉行上市發表會，近20位鳳凰藝能藝人及《市井豪門》演員到場站台，她以CEO身分介紹首發石墨烯輕脂褲，表示參與研究3年，期間因為艾成離世而完全停擺8個月，因為在研發過程中，艾成陪著她也給她意見，她會傳承艾成在艾叻沙的CEO精神，讓自己的斜槓人生再登高峰，相信艾成一定會替她開心。

被問日前看到華語歌壇天后李玟過世時反應，王瞳坦言當下非常沈重，但還是沒有像發生艾成事件時這麼的錐心之痛，「痛的感覺有瞬間回來，家人、教會教會群組馬上響起，我不敢相信，就像我一開始也是透過新聞才知道艾成的事。」她說最近確實有因為李玟新聞又被影響心情，很幸運的是身為演員要馬上進入角色，而她在《市井豪門》中的角色哭泣期已經過了，最近正進入重振期，剛好是新的人生開始，有跟現實中的自己加油打氣的感覺。

她說自己現在滿隨遇而安，覺得最重要是心境，有好好把心態調回健康，「覺得不要讓他擔心，要好好過好每一分每一秒」，被問走出來了嗎？她說沒這麼絕對，「它有點像開關，例如跟芸京講到什麼，或做京成兄妹的唱片宣傳，講到時，眼淚開關會打開，但又會自己情緒調節，無形中也訓練在生活中學習調解自己的情緒，在歇斯底里大叫大哭後，又可以深呼吸、馬上調整，告訴自己『艾成不想看到我現在這樣子』，就會重新振作起來，把眼淚擦乾、做該做的事」。

她開始學會慢慢轉念，大概是從7月開始循序漸進，感覺到自己愈來愈好，陷在死胡同悲傷的時間愈來愈短，也滿勇敢測試，「幾個月前（大概5月），我拿回艾成跟我的大型婚紗照，試著放到房間，一放發現不行，一開始有點發抖，胸口有點悶，喘不過氣，趕緊拿下來、蓋起來，傳訊給潘奕如、張芸京，他們說不要勉強自己。但我最近大概拿出來放在房間快1個月了，可以好好面對他了。」她說自己願意去嘗試，如果不願意碰觸反而不知道是否在進步，「願意面對傷痛課題，才知道走的每一天每一步都沒有白走白活」。

艾成過世已將屆1年，她說很感謝有教會及家人的支持陪伴，今年8月17日是星期四當天有教會活動，目前已經在策劃餐會，「大家要一起哭、一起笑，一起想念艾成」。

7月7日是兩人結婚3周年，她說當天自己照常拍戲，不過前一天凌晨12點教會家人有傳了日曆截圖給她，她驚訝發現當天竟然是農曆「520」，「好浪漫喔！透過這日子跟我說你愛我，謝謝你，我感受到了。不知道幾年才可以遇到一次！」

今天上市記者會，王瞳所屬的經紀公司鳳凰藝能及主演的8點檔《市井豪門》眾演員，近20人到場力挺，包括梁佑南、江俊翰、尹昭德、高欣欣、兵家綺、馬國畢、洪毛、陳彥廷、潘柏希、潘奕如、胡嘉愛、顏曉筠、方琦、郭忠祐、郭雅茹、楊淨宇、阿甘、小鹿都穿上王瞳這次主打的商品「HW輕脂褲」走秀，兵家綺還帶毛小孩「妹妹」一起亮相，成為現場嬌點。王瞳感謝身邊每個人都在療癒她，她會努力把生活過好，讓艾成不要擔心。