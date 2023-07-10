聯發科6月營收382.19億元、月增加21.07%、年減少25.1%；第二季營收為981.39億元，季增加2.5%、年減少37%，約達陣第二季財測的中高標；累計上半年營收為1937.87億元、年減少35.07%。

聯發科第二季財測，以美元對新台幣匯率1比30.3計，營收預計落在918億元至995億元間，季減4%至成長4%，年減少36~41%；單季毛利率估落在47%上下1.5個百分點；費用率預估為33%上下2個百分點區間。

聯發科目前整體營運狀況仍受到Android陣營智慧型手機銷售不振影響，下半年市場仍偏保守看待，今日也有陸系外資在最新的報告中指出，聯發科下半年的高端產品天璣9200+採用率仍低，主要客戶僅為Vivo。且長期而言，5G市場將受到大陸自研晶片擠壓，因此，須關注聯發科在其他領域的發展狀況，如高端晶片、車用、ASIC(客製化晶片)等。

聯發科預計在今年10月發表最新旗艦天璣SoC，屆時也將和高通會發表年度旗艦產品，雙方將會正面交鋒。