美式賣場好市多商品琳瑯滿目，不時還有優惠價吸引消費者購買，但一名網友就分享，自己在賣場買到的運動褲，在好市多線上購物的價格更加便宜，幾乎再打了4折，讓她隨即退貨然後線上下單，分享購物經驗也引起熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己逛賣場時買了兩件好市多自有品牌的運動褲，結帳後在等披薩時無聊打開線上購物逛逛，意外發現同款運動褲的網購價驚人地便宜，店面1件價格469元，在網路上可買2件還有剩。

貼文引起眾人熱議，「直接退貨，哈哈」、「支持退褲子」、「你買到寶，這個褲子超級好穿！尤其是新版型的」、「昨天也在北投店看到它，這布料是雙磨毛的，手感很好，但比較適合秋冬穿。」。

也有內行人提醒線上價格不時有優惠，「有些東西是線上才有特價」、「線上購物的衣服類蠻常清庫存特價的，我還蠻常買線上特價的衣服，反正不合再去退貨就好」、「今天發現椰子汁線上也便宜20元」。