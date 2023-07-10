電視購物界也爆metoo事件！南台灣電視購物一哥阿國自爆，曾被瘋狂女粉絲性騷多年，對方還寄裸照，讓他內心留下陰影。另外，他年輕時在紅包場駐唱，也險些被資深秀場大姊大設計，差點成了緋聞男主角。

阿國從歌手出身，一度廣播界後擔任DJ，再轉戰紅包場、舞廳，最後回到電台主持購物節目，目前則在電視購物台主持。他自曝，曾有位60歲女粉絲看他和女主持人搭檔，打翻醋桶，每天傳手機簡訊，一開始惡言相向，用各種不堪的字眼罵他。

該女粉絲見阿國不為所動，還傳簡訊要他帶她去汽車旅館開房間，最後無計可施，竟走火入魔使出狠招，寄給阿國自己的裸照，這可把阿國嚇壞了，但身為公眾人物，躲也躲不了，心中有苦難言，從此對這位女歌迷閃得遠遠的。

未料，事情還沒結束，有天阿國接到屏東地檢署寄來的傳票，原來是該名女粉絲竟提告他所賣的保健品無效。阿國只好忍住性子跟檢察官解釋，事後檢察官還問他要不要反告對方騷擾，阿國不想再節外生枝，希望就此息事寧人。

阿國也提到，10多年前在紅包場駐唱時，曾有位早年很大牌的秀場大姊大，為再度炒紅知名度，竟打算自導自演一場抓包秀，由她在紅包場樓上的飯店房間，身上僅披著一條浴巾，再藉故叫進唯一的男歌手阿國，隨後再通知媒體記者拍照，不惜靠犧牲色相搏版面。阿國說，幸好他從側面提早聽說這個請君入甕的計畫，才沒有跳到黃河洗不清。

阿國坦承，演藝圈本來就複雜，有兩句至理名言說「不花錢的最貴」、「凡走過必留下痕跡」，很多事「紙包不住火」，爆發只是早晚的問題，也希望未來想朝藝能界發展的男女，在大染缸裡都能潔身自愛，出淤泥而不染，才對得起一路追隨的粉絲。