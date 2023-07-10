莎莎曝光10年前(左)和現在(右)照片，網友讚幾乎沒有落差，保養十分得宜。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

莎莎透漏自己追求最有效率的美，近年來積極投入嘗試電波保養。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

19歲就踏進演藝圈的知名藝人莎莎，周末剛度過40歲生日，以自然不造作個性圈粉無數的她，最近在高收視實境秀節目《嗨！營業中》成為超人氣主持人。而莎莎除了在演藝事業表現亮眼外，粉絲也大讚她整個人幾乎與10年前零變化，甚至還越來越可愛、年輕，她不吝嗇分享自己保養祕訣，之所以能「keep住最喜歡的模樣」，靠的就是定期施打「精靈電波」。

到底《嗨! 營業中》有多忙？莎莎分享：「真的是從開店前準備到備料、待客、做餐、上餐、清潔、應變突發狀況等等，忙碌到連上廁所和補妝的時間都沒有。」

在難以預料的戶外環境、搭配高壓勞累的作息之下，莎莎到底為何能永遠充滿元氣像個少女，一點都看不出來風吹日曬的痕跡？

直率的莎莎不藏私，大方分享她除了日常保養外還多了關鍵「一步驟」。畢竟因為她的休息時間少，所以保養更講求效率。認識到「精靈電波」後，更讓她的保養之路回不去了。莎莎表示：「打了電波後，對於鬆弛和細紋超有感，也私心最喜歡它可以很快退紅，可以感受到皮膚一點一點變好、自然變美的過程。」

身為節目中的人氣擔當主持人，想和20歲妹妹們力拼，除了體力肯定要有，莎莎也開玩笑說：「皺紋和細紋更是不能露餡，在節目裡顏值可不能輸啊。」精靈電波因為不挑膚色，也讓大家都有機會嘗試。像莎莎自己做了一段時間後，整體心得就是很適合怕痛、又想悄悄變美的女孩們。