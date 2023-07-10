濕疹是常見的皮膚疾病，尤其夏天多汗更易誘發，癢起來令人非常不適。營養師李婉萍就指出，引起濕疹常見原因有3種，包括接觸過敏原或刺激物、遺傳及免疫失衡。她並列出5種可能導致濕疹反覆發作的食物，分別為牛奶、高油脂與甜食、麩質、甲殼類海鮮及食物添加物。其中，牛奶因含有酪蛋白和乳清蛋白2種成分，很多濕疹患者都會對其產生過敏反應。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發布影片，介紹濕疹相關知識。她表示，在臨床上引起濕疹的常見原因有3種，首先是接觸過敏原或刺激物，如病毒感染、塵蟎、花粉、黴菌、羊毛等都是容易引起過敏的因子。另外，像是食物、化學藥劑、清潔劑等刺激物，也都可能導致濕疹發作。

其次是遺傳，李婉萍指出，如家族中有花粉過敏、氣喘、濕疹體質，都會增加孩子罹患濕疹的可能。最後是免疫失衡，她解釋，免疫力容易受壓力影響，牽涉體內壓力荷爾蒙運作，進而導致皮膚產生濕疹。

至於哪些食物可能會引起濕疹反覆發作？李婉萍透過排除飲食法，盤點出以下常見5種。第1個是牛奶， 她表示因含有酪蛋白和乳清蛋白2種成分，很多人都會對其產生過敏反應。建議喝拿鐵者，暫時換成黑咖啡，同時要從其它食物補充鈣質，如豆漿、黃豆、芝麻、南瓜、秋葵及高麗菜等，都是不錯的攝取來源。另外，營養師也提到，不少人運動都會喝高蛋白粉，其同樣也含有酪蛋白和乳清蛋白，因此濕疹患者應避免攝取。

第2個是高油脂與甜食，李婉萍表示，飽和脂肪容易上火、刺激發炎反應；再來這些食物B群含量不夠，易養成發炎體質，特別是脂漏性皮膚炎，發作頻率會更明顯、症狀更不好。第3個是麩質，她指出，含小麥製品，如麵包、吐司、饅頭及麵條，都會產生麩質過敏；另外像是大麥、燕麥、黑麥，若會對麩質過敏者也應排除。

第4個是甲殼類海鮮，李婉萍說明，如蝦、蟹、龍蝦，因含螺旋狀結構蛋白，易發生過敏反應，即便煮熟仍有致敏性。第5個是食物添加物，她點出，如人工色素、防腐劑、二氧化硫、殺菌劑、漂白劑、保色劑等，都易刺激體內慢性發炎，因此選購產品時要特別注意。

至於該如何擺脫濕疹糾纏？李婉萍從2面向進行說明，其一是調理，即避免濕疹繼續惡化；另一是修復，也就是幫助過敏發炎的組織復原。她進一步指出，調理營養素包括，Omega-3、維生素D、類黃酮及益生菌；而修復營養素則有，維生素E、礦物質鋅及維生素A。

李婉萍提醒，若皮膚濕疹屬乾燥類型，務必攝取足夠水分，避免情況更加惡化。另外，運動後要記得擦乾汗水或盡快沖冷水澡，減少汗液停留在皮膚的時間，也可降低濕疹的發作。