音樂人「黑膠教父」李坤城過去與小40歲林靖恩交往，使這段戀情被戲稱為「爺孫戀」，多年來飽受輿論壓力，今年4月李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，後來過了一個多月，愛子李卓軒怒控林靖恩偽造文書、爭奪房產等等，前陣子原本要休戰，但最近又砲轟林靖恩賣掉台中房產去住高級酒店，對此，常對時事發表意見的許常德頗為不以為然，直呼：「不要給別人貼標籤。」

許常德10日在臉書粉專「許常德的地下手記」發布貼文，表示在林靖恩喪偶後賣房去住酒店這件事上，並無不妥之處，坦言：「白嘉莉在台灣都住飯店，其實這樣的生活已是一種流行了，而且更省錢」，更重要的是，他嚴正強調：「不要給別人的生活貼上標籤，即使是耍廢，只要不干擾到誰，都是自己的權利。」

文章曝光後，網友一面倒認同，紛紛回應：「又不是謀財害命，棺材也不是只放老人，當初在一起，誰先走還不知道」、「因為一般人，有95%是吃不到葡萄說葡萄酸的人」、「希望兒子一切都放下吧，這是他爸爸選擇的，把自己家庭照顧好就好，後媽未來會如何生活是自己走的路了」、「不要拿自我認同的價值觀去評論別人應該要怎麼做。」

李卓軒獲得父親的著作權跟收藏品後，原以為事情告一段落，未料日前再度槓上林靖恩，怒指繼承房產19天便出售，在社群平台寫下：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住高級飯店，要住開心一點喔！看能住幾天，這個理財觀，我會笑死」，對於網友要他想開一點，更回嗆：「不要輕易叫人放下！你不是本人不懂，就好像輕易叫憂鬱症的人想開一點一樣白目。」

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。