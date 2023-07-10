29歲女星昆凌有著甜美混血臉蛋，是澳洲與台灣混血，從節目《我愛黑澀會》出道，後來陸續參演電視劇和電影，她2015年與周杰倫結婚，世紀婚禮羨煞旁人，兩人育有2女1子，家庭生活相當幸福，近日昆凌曬出泳裝照，S曲線的好身材讓網友狂讚。

昆凌今（10）日於社群平台曬出泳裝照穿搭，同時寫下「泡在泳池的一天，夏天和泳池絕配，清涼一夏吧」，照片中昆凌穿著香奈兒的細肩帶泳裝，長髮綁成魚骨辮，戴上黑框墨鏡既青春又有型，同時緊身泳衣也令她的好身材現形，昆凌酥胸微露，超細螞蟻腰和S曲線非常吸睛，完全看不出來是生過3個孩子的母親。

貼文一出立刻獲得3.8萬人按讚，名模關穎誇「妳不是媽媽，是很正大女兒吧」，許多粉絲留言：「美哦！大嫂」、「這少女16歲吧」、「太美了，眼睛吃冰淇淋消暑」、「太美了吧！」、「身材太好了」、「哥中之哥會不會吃醋」、「年輕背影，完全不像身過三個小孩的身材」、「整个就是辣翻」、「迷人不一定要比基尼，妳的笑容已经非常卡哇伊」。

除了演藝工作，昆凌同時也經營副業，創立隱形眼鏡品牌「QUINLIVAN」，深受雜誌肯定，在各大通路都能買到，事業穩定成長中，而她與周杰倫的大女兒傳出將送往澳洲布里斯本的伊普斯維奇女子文法學校(IGGS)讀書，對此昆凌未否認傳聞，僅表示：「我希望給小孩保有一點隱私。」