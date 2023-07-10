南臺灣近年掀起房市熱潮，永慶不動產持續擴大在台南地區的經營據點，也關懷更多在地弱勢族群，號召同仁們投入「愛圓滿接力」公益行動，使善的力量凝聚更大、觸及更廣。永慶不動產台南安平飛雁店於7/07盛大開幕，並同時舉行公益活動，由店東鄧博德帶領該店所有夥伴，捐贈伊甸基金會80份生活物資與愛心善款3萬元，並邀請永慶不動產台南區經管會副會長陳冠佑共襄盛舉，一起幫助在地弱勢族群。

伊甸基金會秉持「全人全生涯關懷」的服務精神，提供服務使用者身、心、靈的支持，服務對象包含弱勢兒童、身心障礙者、銀髮長者等，提供成年身心障礙者職訓及就業輔導、高齡長者居家照顧和發展遲緩兒的早期療育等專業服務，更攜手在地民眾與企業以行動關懷弱勢團體，為他們注入一股暖流！

開幕暨捐贈儀式於7/7在永慶不動產台南安平飛雁店門口前舉行，由精采的舞獅表演開場，永慶不動產台南區經管會副會長陳冠佑前來祝福未來業績長紅。店東鄧博德平時便常號召同仁們積極投入社會公益，這次新店開幕也將白米與麻油麵線等物資共80份民生物資與愛心善款3萬元，捐贈給伊甸基金會，也希望永慶不動產未來能攜手伊甸基金會關懷台南在地的弱勢家庭。

開幕暨捐贈儀式於7月7日在永慶不動產台南安平飛雁店門口前舉行，邀請舞獅表演團熱鬧開場，祝福未來業績長紅。(圖/永慶不動產提供)

永慶不動產台南安平飛雁店店東鄧博德表示：「我們已深耕台南地區許多年了，這次開幕結合公益性質，與伊甸基金會合作，準備80份物資將分送給弱勢家庭，讓他們能有三餐溫飽的日常生活，同仁也自掏腰包共募集3萬元善款，在現場捐贈伊甸基金會，未來會持續鼓勵同仁們多做公益回饋社會，更號召民眾一起加入公益活動幫助更多社會上弱勢族群。」

永慶不動產不只提供專業房地產服務，秉持公益的服務精神積極回饋在地，響應永慶慈善基金會的「愛圓滿接力」計畫，每年主辦不同類型的公益活動，都能夠看到永慶不動產行善的足跡，鼓勵民眾一起投入公益回饋社會，將正向力量擴散至各角落，漸漸成長茁壯成美好又溫馨的社會。