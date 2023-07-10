被譽為「華文地區最有影響力」的青年創意大獎「時報金犢獎」國際競賽，7/2(日)舉辦頒獎典禮。房仲第一品牌永慶房屋今年度再次贊助時報金犢獎，鼓勵全球的年輕學子以創意演繹「先誠實再成交」的精神，詮釋「誠實的價值」。最後由南臺科技大學資訊傳播系的影片《人在做天在看》獲得永慶房屋「先誠實再成交」獎項的金犢獎；銀犢獎由國立雲林科技大學視覺傳大設計系的戶外創意媒體設計《房子這麼多，誠實讓你看清楚的有哪間？》獲獎；至於銅犢獎，則由上海師範大學廣告學系的影片《價格保衛戰-誠實篇》獲獎。

時報金犢獎是針對華語學生的廣告創意獎項，三十多年來累積參賽者高達千萬人，是目前華語地區最大的學生創意獎項！今年第32屆的時報金犢獎，報名件數再創新高，共有10萬2千7百件作品報名！

南臺科技大學《人在做天在看》 點出看不見的地方誠實最可貴

永慶房屋「先誠實再成交」獎項金犢獎，由南臺科技大學資訊傳播系的郭柏維、黃鈺喧、邱羽凡、王昺豐以影片《人在做天在看》奪得！《人在做天在看》以民間信仰「舉頭三尺有神明」的概念為出發，強調房仲工作需對的起良心，服務客戶需誠實以對。貼近台灣生活信仰的敘事風格，引發所有觀眾會心一笑。

創作者郭柏維分享，會選擇「先誠實再成交」獎項投稿，是覺得「誠實」這個議題和生活息息相關，最近社會上發生許多關於真實與不真實的事件，很多事情的真相與事實我們不一定可以看到，因此希望藉由「神明」這個全知的第三視角，提醒大家「誠實」的重要性。

南臺科技大學資訊傳播系以影片《人在做天在看》奪得金犢獎，永慶房屋人資部協理塗振宏(中)，與創作者郭柏維和指導老師梁丹青合照。(圖/永慶房屋提供)

運用創意讓消費者與永慶房屋互動

銀犢獎作品《房子這麼多，誠實讓你看清楚的有哪間？》，是由國立雲林科技大學視覺傳達設計系卓筱倫獨立創作，她以生活中常見的戶外廣告看板傳達房屋買賣資訊「透明化」的重要性，手法簡單，但傳遞的訊息卻細膩精準。金犢獎台灣區評審團主席常一飛認為，該作品讓消費者透過廣告看板與永慶房屋產生互動，體會永慶提供消費者透明資訊的堅持。

卓筱倫分享，永慶房屋是她生活中最孰悉的品牌之一，因此希望藉金犢獎為永慶房屋作創意發想。卓筱倫認為，廣告看板也是大家生活當中常見的廣告形式，這次選擇使用互動、3D式的廣告看板，希望可以讓創意更加貼近人心。

銀犢獎作品《房子這麼多，誠實讓你看清楚的有哪間？》，由國立雲林科技大學視覺傳達設計系卓筱倫(中)獨立創作，右為指導老師趙飛帆。(圖/永慶房屋提供)

生活化敘事 銅犢獎作品

上海師範大學廣告學系的金子晨、康洛斌、李雅琪創作的影片《價格保衛戰-誠實篇》獲得銅犢獎的殊榮。該作品以男女朋友間是否坦承娛樂花費的小故事，以趣味方式詮釋永慶房屋會將所知道的事皆誠實以對，展現年輕人的另類創意。

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，《價格保衛戰-誠實篇》以生活當中的小插曲，來詮釋「誠實」其實沒有大家想像中的容易做到，生活當中已是如此，如果牽扯到利益，願意選擇誠實的人會有多少？作品幽默、有趣，又不沉重，讓人眼前一亮。

你的全力以赴永慶力挺相助 助年輕學子逐夢

2023年金犢獎永慶房屋「先誠實再成交」品牌形象廣告設計獎得獎名單。(圖/永慶房屋提供)

「先誠實再成交」是永慶房屋的創業初心，30多年來不曾改變過，提供透明的資訊與服務，為消費者打造一個公平交易的平台，保障消費者權益。塗振宏協理分享，連續2年贊助金犢獎，讓我們不僅看到許多學生們的原創性觀點，也看到年輕世代的源源不絕的創意。

永慶房屋近年以「你的全力以赴，永慶力挺相助」的精神，支持年輕人勇敢追夢。不僅贊助世新大學男子籃球隊、也同時與國立政治大學、中國文化大學、致理科技大學等多所學校展開產學合作，助學生接軌產業。未來，永慶房屋會持續力挺學生與年輕人的夢想，助學生勇敢追夢。