花蓮一名熱愛登山的60歲傅姓男子8日清晨獨自一人前往大同大禮步道健行卻失聯2天，今在沿線俗稱恐龍背路段約80米的山谷發現人影，無生命跡象，救難人員正嘗試將人拉上步道。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名熱愛登山的60歲傅姓男子，8日清晨獨自一人前往大同大禮步道健行卻失聯2天，家中子女驚覺有異通報消防局求援，救難隊員今趕赴上山找尋男子下落，卻在沿線俗稱恐龍背路段約80米的山谷發現人影，且無生命跡象，嘗試拉上步道後送往醫院救治。

消防局今天凌晨0時29分獲報指出，報案人的父親8日清晨4時去爬大同大禮步道至今聯繫未果，急需要救援，6名隊員今早組成搜救隊上山找尋，並在途中發現失聯者的帽子與登山杖。

消防局隨後派出第二梯次搜救隊員，以繩索垂降、空拍機盡可能擴大搜尋，終於在今天下午3點時許，於步道俗稱恐龍背的路段的第一流籠頭下方約80米山谷發現男子，但已無生命跡象，目前正嘗試將人拉上步道。

大同大禮步道有兩種走法，第一種為從太魯閣台地停車場公廁旁步道起點，經得卡倫步道沿路而上，有階梯 、解說牌示，到海拔約915公尺大禮部落步程約3小時，第2種走法則是順著步道向上走，再銜接極具挑戰且俗稱恐龍背的原始路徑。